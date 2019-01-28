Тротиловые шашки подбросили на остановку в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе нашли опасную находку — две тротиловые шашки, фото — Национальная полиция

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Racurs.ua

В Одессе посреди улицы нашли смертельно опасные предметы — две тротиловые шашки.

Прохожие на остановке общественного транспорта в Киевском районе города заметили подозрительные предметы и вызвали милицию, сообщили 28 января в Национальной полиции.

Место происшествия оцепили следователи и взрывотехники, работали и служебные собаки. Во время проверки оказалось, что находка на остановке является взрывчатым веществом — тротилом. Каждая из шашек имеет вес 200 г.

Шашки лежали на скамейке. Полиция попытается установить, кто положил взрывчатку на остановке. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в маршрутке в Черкасской области полиция обнаружила наркотики и тротил. Детективы получили информацию о том, что один из перевозчиков транспортирует запрещенные предметы. Во время проверки под водительским сиденьем правоохранители нашли два пакета. В одном свертке была марихуана, в другом — тротиловая шашка весом 200 г.