Найем, Лещенко и Залищук объяснили, почему вышли из фракции БПП (ФОТО)

Лещенко, Залищук и Найем в Раде, фото — Без Табу

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Racurs.ua

Народные депутаты Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук 28 февраля вышли из правящей фракции БПП в Верховной Раде.

Об этом говорится в заявлениях нардепов на имя руководителя фракции БПП Артура Герасимова и спикера парламента Андрей Парубий. Эти документы народные избранники обнародовали в Фейсбук. Таким образом фракция БПП после этого будет насчитывать 132 человека.

Депутаты не объяснили в заявлениях причин выхода, но в соцсетях детализировали свое решение.

Залищук сказала, что «не видит возможности и смысла иметь никакой привязки к БПП», поскольку «обкрадывание солдат — это за гранью человечности».

Найем назвал сегодняшнее решение формальностью, ведь уже давно находится «по разные стороны ценностных баррикад». Окончательно его убедили выйти из фракции БПП события со скандалом вокруг «Укроборонпрома».

«Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию», — написал нардеп в Фейсбук.

Напомним, что депутаты, которые вышли сегодня из фракции БПП, являются членами полической партии «ДемАльянс». В декабря 2016 года эта сила переизбрала свое руководство. Вместо нардепов Светланы Залищук, Сергея Лещенко и Мустафы Найема сопредседателями «ДемАльянса» стали Василий Гацко и Виктория Пташник.