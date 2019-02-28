Из Запорожья в Болгарию в июне стартуют новые авиарейсы. Фото: Политические известия в Украине

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Racurs.ua

Из Запорожья в Болгарию в июне стартуют новые авиарейсы. Так, украинский областной центр будет иметь регулярное сообщение с курортным болгарским городом.

Авиарейсы из Запорожья в Болгарию стартуют с 6 июня. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщается на странице КП «Международный аэропорт Запорожье» в Facebook.

В аэропорту сообщили также расписание авиарейсов. Так, из Запорожья в Бургас можно будет добраться по четвергам и воскресеньям. Вылеты из Украины будут происходить в 18.30, в Бургас самолет прибывает в 20.50. В обратном направлении самолет будет выполнять рейс в 21.30. В Запорожье самолет будет прибывать в 23.50.

Отмечается, что эти рейсы являются сезонными и будут выполняться до 19 сентября включительно.

Также в запорожском аэропорту сообщили об увеличении количества авиарейсов между Запорожьем и Минском. С 31 марта по 26 октября эти рейсы будут выполняться ежедневно. В будни вылет из Запорожья состоится в 6.45, а прибытие в Минск в 9.00. В обратном направлении самолет будет вылетать из Минска в 15.00 и прибывать в Запорожье в 17.15.

В выходные рейсы между Запорожьем и Минском будут выполняться по другому графику: вылет из Запорожья в 7.45, а возвращение в 15.00.