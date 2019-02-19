Из Киева в Грецию: новые авиамаршруты открывает Wizz Air (ИНФОГРАФИКА)

Новые авиамаршруты открывает Wizz Air. Фото: Delo.ua

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Racurs.ua

Новые авиамаршруты из Киева открывает венгерский лоукост Wizz Air. Новые регулярные рейсы в Грецию авиакомпания начнет выполнять в мае 2019 года.

Рейсы между Киевом, Афинами и Салониками самолеты компании Wizz Air будут выполнять два раза в неделю, сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

В Wizz Air отметили, что цены на билеты будут начинаться от 19,9 евро.

Также в авиакомпании напомнили об изменении тарифов на перевозки небольшого багажа и ручной клади. Так, за багаж весом до 10 кг пассажирам Wizz Air придется дополнительно заплатить от 9 до 27 евро. Также была увеличена стоимость услуги приоритетная посадка. Теперь за первоочередную посадку в самолет придется платить от 5 до 17 евро.

Ранее, в Wizz Air изменили требования к ручной клади. Так, был уменьшен размер вещей, которые можно бесплатно взять с собой в самолет. С ноября 2018 года пассажиры Wizz Air могут бесплатно брать на борт сумку размерами до 40×30×20 см.