Астрономы находят все больше свидетельств наличия девятой планеты Солнечной системы (ИНФОГРАФИКА)

Девятая планета Солнечной системы может быть расположена за 800 астрономических единиц от Солнца

https://racurs.ua/n118784-astronomy-nahodyat-vse-bolshe-svidetelstv-nalichiya-devyatoy-planety-solnechnoy-sistemy.html

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После лишения Плутона статуса планеты в 2005 году, их в Солнечной системе осталось лишь восемь.

Впрочем, ученые находят все больше доказательств возможного существования еще одной планеты, сообщает издание ScienceAlert.

Астроном из Калифорнийского технологического института Майк Браун, первооткрыватель планетоида Эрида, известный прежде всего, как человек, чья научная деятельность привела к потере Плутоном звания планеты, с 2016 года ищет доказательства наличия девятой планеты на орбите в отдаленной части Солнечной системы.

Подозрения на присутствие скрытой планеты впервые появились, когда Браун и его коллеги заметили, что группы объектов в холодных областях пояса Койпера располагались не там, где должны быть.

Есть несколько причин, почему это могло произойти. Возможно, прогнозы были неверными. Возможно, данные по объектам пояса Койпера содержали некоторые ошибки. Или, возможно, на орбиты этих объектов повлияла какая-то неведомая значительная масса, такая как планета.

Недавно Браун работал с другим астрономом Калифорнийского технологического института Константином Батыгиным, чтобы разработать новый метод определения вероятности смещения в отдельных измерениях для объектов пояса Койпера.

Основываясь на этом новейшем анализе, ученые пришли к выводу, что существует небольшая вероятность того, что скопление крошечных ледяных объектов сгруппировались таким образом сами по себе. Более вероятно, что на них повлияло что-то извне.

«Хотя этот анализ не говорит ничего прямо о том, существует ли девятая планета, это свидетельствует, что гипотеза о ее наличии базируется на прочной основе», — замечает Браун.

Ранее считалось, что девятая планета может иметь размеры в четыре раза и массу примерно в 10 раз больше чем Земля, с орбитой, расположенной в 75 раз дальше, чем Плутон. Последние данные указывают, что она, вероятно, несколько меньше.

«Около пяти масс Земли. Девятая планета, вероятно, очень напоминает типичную экстрасолярную суперземлю», — отмечает Батыгин.

Компьютерное моделирование показывает, что такая планета может быть не только огромной Землей, но и иметь эллиптическую орбиту на расстоянии от 400 до 800 астрономических единиц от Солнца. Одна астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца. Орбита Плутона колеблется на расстоянии от 30 до 50 астрономических единиц. Наиболее удаленный из известных объектов Солнечной системы — FarFarOut, расположен в 140 астрономических единиц.

Впрочем, хотя доказательства существования еще одной планеты являются значительными, но все еще косвенными, поскольку сейчас астрономы не могут заглянуть так далеко в отдаленные районы Солнечной системы, чтобы их проверить.

«Хотя нахождения девятой планеты является большим вызовом для астрономии, я очень оптимистичен в том, что мы сможем ее представить в течение следующего десятилетия», — резюмирует Батыгин.

Напомним, об открытии удаленного космического объекта, который получил шутливое название FarFarOut, стало известно на прошлой неделе.