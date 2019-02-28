Рейтинг поддержки действий руководства США находится на достаточно низком уровне, фото: mil.ru

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Racurs.ua

Поддержка деятельности руководства США в мире находится на достаточно низком уровне, который теперь можно сравнить с одобрением деятельности России и Китая.

Оценка руководства другой влиятельной страны мира — Германии находится на более высоком уровне. Такие результаты обнародованного сегодня исследования за 2018 год, проведенного американским Институтом Гэллапа.

Этот институт осуществляет исследования общественного мнения и имеет 30 региональных филиалов, что позволяет собирать данные в более чем 160-ти странах.

Отмечается, что хотя по результатам 2018 года рейтинг одобрения американского руководства почти не изменился после значительного падения в 2017 году, глобальный баланс «мягкой силы» продолжает смещаться в другие государства.

Так, Германия второй год подряд остается на вершине этого рейтинга, хотя в 2018 году доверие к руководству этой страны несколько упало — до 39%, впервые за десятилетие ниже показателя 40%.

Действия руководства США в мире поддерживают 31% опрошенных, в 2017 году этот показатель составлял 30%, а в 2016 году — во времена президентства Барака Обамы — достигал около 50%.

Значительно выросли позиции Китая и России. В 2018 году Китай опередил США со средним рейтингом одобрения 34%. Это самый высокий показатель в Китае с 2009 года, но он до сих пор не дотягивает до предыдущих максимумов.

Показатель одобрения России вырос до 30% в 2018 году. Таким образом, впервые рейтинги США и России находятся почти одинаковом уровне. В 2014 году действия руководства России одобряли 22% опрошенных.

В некоторых случаях Китай и Россия получили поддержку там, где ее потеряли США. Например, рейтинги России, Китая и США составляли около 30% в Турции в 2017 году. В следующем году доверие к Китаю и России выросло еще на 10%, в то время поддержка США упала на 13%.

Интересно, что в России руководству США за год стали доверять на 3% больше людей, в то время как в Украине наоборот наблюдается падение — с 38% в 2017 году до 29% в 2018 году.

Напомним, недавно Институт Гэллапа сообщал, что навсегда эмигрировать из США хочет рекордное количество американцев.