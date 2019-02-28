Рада поручила ВСК расследовать новые злоупотребления в «Укроборонпроме»

Причиной принятия постановления стало журналистское расследование программы «Наші гроші», фото - Еспресо.TV

https://racurs.ua/n118759-rada-poruchila-vsk-rassledovat-novye-zloupotrebleniya-v-ukroboronprome.html

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Верховная Рада 28 февраля приняла постановление о безотлагательном расследования фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в Государственном концерне «Укроборонпром» и причастности к этому должностных лиц.

За это решение проголосували 229 нардепов, сообщает сайт парламента.

Авторами проекта постановления являются нардепы Максим Бурбак и Артур Герасимов. Бурбак сообщил, что Рада уже создавала ВСК относительно хищений в армии, но тогда речь шла о подрыве обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы. В новом постановлении Рады говорится, что полномочия этой ВСК распространяются на любые правонарушения в оборонной сфере, в том числе в 2018—2019 годах.

Причиной принятия постановления стало журналистское расследование программы «Наші гроші» о деятельности «Укроборонпрома» и причастности к этому должностных лиц.

Постановление поручает ВСК провести публичное заседание совместно с представителями Генпрокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро Украины, Минобороны, «Укроборонпрома» относительно расследования обнародованных в СМИ фактов злоупотреблений в оборонной сфере.