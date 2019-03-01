Садовый объяснил решение снять свою кандидатуру с выборов президента

Андрей Садовый. Фото: Vse.Media

https://racurs.ua/n118832-sadovyy-obyasnil-reshenie-snyat-svou-kandidaturu-s-vyborov-prezidenta.html

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Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, почему решил прекратить борьбу за президентское кресло и снять свою кандидатуру в пользу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

Садовый заявил, что свою роль в его решении сыграли результаты последних социологических опросов. Кроме того, на это повлияло журналистское расследование касательно хищения оборонки, постановление Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Лидер «Самопомощи» отметил, что решил поддержать Гриценко потому, что этот политик близок ему по духу. Он считает, что своим снятием с президентской гонки добавил Гриценко минимум 10% электоральной поддержки.

«Для меня важно, чтобы 31 марта во втором туре встретились именно те кандидаты, которые будут безопасными для страны. Я Гриценко не идеализирую, но по своим ценностям он близок нам по духу», — заявил Садовый.

Напомним, 1 марта кандидат в президенты Украины Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Мэр Львова пообещал, что на следующей неделе стороны подпишут публичную сделку. В документе они укажут основные принципы по обороне и безопасности, борьбе с коррупцией, чистоте кадровой политики и оккупированных территорий.