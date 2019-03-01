Выборы президента: Садовый снял свою кандидатуру в пользу Гриценко (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n118806-sadovyy-snyal-svou-kandidaturu-v-polzu-gricenko-video.html

Racurs.ua

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый заявил о снятии своей кандидатуры в пользу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Об этом он сообщил сегодня в ходе брифинга.

«Я принял решение — отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах Анатолия Гриценко», — сказал Садовый.

По словам мэра Львова, на следующей неделе стороны подпишут публичное соглашение, где будут указаны основы политики в сфере обороны и безопасности, оккупированных территорий, борьбы с коррупцией и чистоты кадров.

Сегодня в Киеве состоится большое совещание «Самопомощи», где Садовый будет общаться с депутатами, членами политсовета и руководителями областных организаций партии, поскольку часть из них не поддерживала снятие в пользу Гриценко.

В то же время сам Гриценко уже поблагодарил Садового за решение отказаться от участия в избирательной гонке.

Напомним, недавно был обнародован рейтинг самых богатых кандидатов в президенты.