Рыбу с головой «чужого» выловили в Австралии. Фото: YouTube

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В северной части Австралии местный житель поймал странное существо, напоминающее частично рыбу, а частично — змею.

Выловить загадочную рыбу получилось поймать у австралийца Ти Хокина недалеко от национального парка Какаду, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на Daily Mail.

Странное существо было небольшим, в длину составляло около 15-ти см. Голова рыбы напоминала инопланетянина из фильма «Чужой», так как на ней отсутствовали глаза и была большая зубастая пасть. А тело рыбы напоминало змеиное.

По словам эксперта-ихтиолога Моргана Гранта, выловленная Хокином рыба может оказаться хищной представительницей подсемейства Amblyopinae. Эти рыбы обитают у берегов Австралии и в прибрежных водах Индийского и Тихого океана. Грант также объяснил, что у этого вида рыб есть глаза, просто они недоразвиты и покрыты кожей. Это связано с местом их обитания: они вводятся в мутной воде и при охоте полагаются на осязание.

Ранее сообщалось, что странное существо с человеческими зубами нашли в Аргентине на рисовом поле.