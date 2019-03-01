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Рыбу с головой «чужого» выловили в Австралии. Фото: YouTube
Рыбу с головой «чужого» выловили в Австралии (ФОТО)https://racurs.ua/n118805-rybu-s-mordoy-chujogo-vylovili-v-avstralii-foto.htmlRacurs.ua
В северной части Австралии местный житель поймал странное существо, напоминающее частично рыбу, а частично — змею.
Выловить загадочную рыбу получилось поймать у австралийца Ти Хокина недалеко от национального парка Какаду, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на Daily Mail.
Странное существо было небольшим, в длину составляло около 15-ти см. Голова рыбы напоминала инопланетянина из фильма «Чужой», так как на ней отсутствовали глаза и была большая зубастая пасть. А тело рыбы напоминало змеиное.
По словам эксперта-ихтиолога Моргана Гранта, выловленная Хокином рыба может оказаться хищной представительницей подсемейства Amblyopinae. Эти рыбы обитают у берегов Австралии и в прибрежных водах Индийского и Тихого океана. Грант также объяснил, что у этого вида рыб есть глаза, просто они недоразвиты и покрыты кожей. Это связано с местом их обитания: они вводятся в мутной воде и при охоте полагаются на осязание.
Ранее сообщалось, что странное существо с человеческими зубами нашли в Аргентине на рисовом поле.
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