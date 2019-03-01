Из «ПриватБанка» на счета Зеленского вывели 41 млн долларов. Фото: Интерфакс

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Racurs.ua

Из «ПриватБанка» на счета компаний, принадлежащих учредителям «Квартала 95», в 2012 году вывели около 41 млн долл.

Вывод такой суммы произошел по схеме кредитования связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний, сообщил сегодня народный депутат от БПП Владимир Арьев в Facebook.

По его данным, часть этих средств — это то, что было выделено Национальным банком Украины (НБУ) на рефинансирование «Привата».

Сначала «ПриватБанк» выдал кредиты на сумму более 400 млн грн по курсу 8 грн/долл. двум компаниям «Реализма Ойл» и ТД «Карпатнафтотрейд», которые входят в группу компаний Коломойского. Через некоторое время эти средства оказались на счету ПАО «Укртранснафта». Со счетов «Укртранснафты» они были перечислены компании Transit SA, которая также зарегистрирована на Коломойского. Другими владельцами этой компании являются Геннадий Боголюбов и Игорь Суркис. Затем эти средства проходили через несколько офшорных компаний, зарегистрированных на лиц, связанных с Коломойским.

Как утверждает Арьев, вследствие этих операций около 41 млн долл. оказались на счетах компании Godfrey Consulting Limited, оттуда средства поступили компании, зарегистрированной на владельцев студии «Квартал 95» Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефиров, Сергея Трофимова и нынешнего кандидата в президента Владимира Зеленского.

Также он отметил, что вывод средств происходил с похожим назначением платежей «оплата» или «предоплата за услуги». Все компании, на счета которых выводились средства, зарегистрированы в офшорных зонах. Конечные владельцы большинства этих компаний неизвестны, за исключением Aldorante Limited и Film Heritage Inc, которые оформлены на Зеленского.