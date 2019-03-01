Автобус с украинцами перевернулся в Польше, есть жертвы (ВИДЕО)

Автобус с украинцами перевернулся в Польше. Скриншот видео на YouTube

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Автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Польше. Вероятной причиной аварии стало оторвавшееся от грузового автомобиля колесо, которое влетело в кабину автобуса. В результате столкновения автобус опрокинулось в ров. Его водитель погиб на месте, а два пассажира (мужчина и женщина) были доставлены в медицинское учреждение в Поддембице.

Автобус выехал из Киева и следовал в польский город Свиноуйсьце. Авария произошла в Лодинском воеводстве в районе населенного пункт Тур в 2.40 по киевскому времени. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на польское издание tvn24.

По словам представителя местной полиции, всего в автобусе ехали 15 человек, все они являются украинцами. Согласно проведенной проверке, водители были трезвыми.

Пассажиров автобуса, которым посчастливилось не получить травмы, разместили в здании школы неподалеку от места аварии.

Напомним, ранее сегодня из-за столкновения легкового авто и кареты скорой помощи в Киеве погибли три человека, а еще троим понадобилась госпитализация в медицинское учреждение.