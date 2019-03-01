«Расчленили символ России, как бандеровцы людей на лесопилках»: в Крыму сокрушаются о спиленной коммунальщиками березе (ВИДЕО)

Уничтоженный севастопольскими коммунальщиками «символ Росии», фото: Facebook, Екатерина Васильева

https://racurs.ua/n118801-raschlenili-simvol-rossii-kak-banderovcy-ludey-na-lesopilkah-v-krymu-sokrushautsya-o-spilennoy.html

Racurs.ua

В оккупированном Россией Севастополе в ходе ликвидации Сталинградского рынка коммунальщики уничтожили зеленые насаждения. В частности, их «жертвой» стало достаточно редкое для крымского климата дерево — береза.

«Расчленение» сотрудниками коммунальных служб «символа России» вызвало истерику у одной из местных жительниц — Регины Матвеевой, увидевшей в этом действии аналогию с рассказами о «бандеровцах», которые якобы расчленяли людей на лесопилках в карпатских лесах. Соответствующее видео было опубликовано в интернете.

«У меня ощущение со вчерашнего дня не пропадает, что я нахожусь на похоронах, потому что убивают самое дорогое, — сокрушается женщина. — Эта березка, распиленная, как юная девушка — посмотрите на ее белый ствол, — это то, что является символом нашего времени».

По словам Матвеевой, во время ее студенчества один из преподавателей рассказывал о «расчленителе» — устройстве применяем украинскими националистами в Карпатах.

«Мы зашли на лесопилку, — цитирует Матвеева слова своего преподавателя. — Там валялись куски тел, которые фашисты украинские распиливали на куски».

По словам женщины, увидев спиленную березу, она «испытала такой же шок, как испытал наш преподаватель».

«Первое, что пришло в голову: в Севастополе убили Россию, — прокомментировала ликвидацию дерева местная активистка Екатерина Васильева. — Согласитесь, что именно с образом чистой стройной целомудренной берёзки у большинства из нас ассоциируется Родина».

Напомним, 26 февраля, в День крымского сопротивления российской оккупации, на мосту в Симферополе появился небольшой баннер с надписью «Россия — вон. Крым — наш дом».