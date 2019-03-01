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Аэропорт в Ужгороде возобновит работу с 15 марта. Фото: bigmir)net
Аэропорт в Ужгороде возобновит работу с 15 мартаhttps://racurs.ua/n118800-aeroport-v-ujgorode-vozobnovit-rabotu-s-15-marta.htmlRacurs.ua
Международный аэропорт «Ужгород» возобновляет работу с 15 марта. Запланировано выполнение одного рейса в неделю, который соединит город со Львовом и Киевом.
Возобновление регулярного авиационного сообщения с Ужгородом стало возможным после достижения договоренностей с лидером Словакии Андреем Киской, сообщил сегодня в Facebook глава государства Петр Порошенко.
Он также заверил, что будет восстановлена и прилегающая инфраструктура аэропорта для его дальнейшего развития.
Аэропорт в Ужгороде приостановил работу в начале 2016 года по решению Государственной авиационной службы, обнаружившей нарушения правил безопасности в аэропорту.
Этот аэропорт отличается тем, что самолеты совершают взлет и посадку через воздушное пространство Словакии.
Напомним также, что с 6 июня стартует рейс из аэропорта Запорожья в болгарский курортный город Бургас. Два авиарейса по четвергам и воскресеньям сезонными — до 19 сентября включительно.
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