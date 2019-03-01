Tesla объявила о закрытии магазинов и старте онлайн-предзаказов седана Model 3 (ФОТО)

Tesla объявила о закрытии магазинов компании и старте предзаказа новой модели. Фото: Российская газета

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Tesla объявила о закрытии розничных магазинов. Отныне купить автомобили этой компании можно будет онлайн.

Впрочем, в компании заявили о том, что магазины с высокой посещаемостью продолжат работать, однако в качестве информационных центров и выставочных галерей, сообщает «Медуза».

Также отмечается, что изменятся правила покупки автомобилей. Tesla решила отказаться от тест-драйва, взамен она предлагает возврат автомобиля в течение семи дней. Покупателю вернут деньги, в случае, если за это время машина не проехала более 1 тыс. миль.

В компании также заявили, что закрытие магазинов позволит снизить цены на автомобили в среднем на 6%.

Сегодня также стартовал предзаказ новой модели седана Model 3 в стандартной комплектации за 35 тыс. долл. Новая модель Tesla представляет собой заднеприводный седан с максимальной скоростью 210 км/ч, со временем разгона с 5,6 с. Обивка сидений салона выполнена из ткани. Модель будет иметь ручную регулировку положения рулевого колеса и сидений, внутри салона расположены четыре USB-порта. Базовый цвет — черный, за покраску в другой придется доплачивать.