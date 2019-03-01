Корь распространяется по миру: больше всего больных в Украине, Филиппинах и Бразилии. Фото: NewsOne

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В Украине зафиксировали наибольшее в мире число заболевших корью за 2018 год. Только по официальным данным, в стране произошло 35 тыс. 120 случаев инфицирования, что превышает число заболевших в Филиппинах и Бразилии вместе взятых (они заняли 2-е и 3-е места соответственно).

В Филиппинах за прошлый год зафиксировали 15 тыс. 599 заболевших, а в Бразилии — 10 тыс. 262 случаев инфицирования корью. В целом, заболевших корью по всему миру в 2018 году было гораздо больше, чем в 2017-м. Данные предоставили 98 стран. Об этом сообщает «ВВС Украина».

По информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за первые два месяца 2019 года в Украине заболели корью уже более 20 тыс. человек, больше половины из них — дети. С начала вспышки заболевания в стране от кори умерли 30 человек, при этом девять из них скончались в начале этого года.

Самые высокие показатели заболеваемости фиксируют во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и Киеве. В связи с этим во Львовской области с февраля начали работать мобильные бригады, которые занимаются вакцинацией детей, ведь область лидирует по количеству непривитых граждан. С 1 февраля во Львовской области прошли вакцинацию 18 тыс. 113 школьников. Винницкая область также планирует ввести дополнительные меры.

Медики напоминают, что самой надежной защитой от кори является вакцинация. Корь более заразное заболевание, чем грипп и туберкулез. Вирус живет в помещении в течение двух часов после ухода инфицированного человека.