Митрополит ПЦУ Епифаний: В мозги священников Московского патриархата вкладывают, что после выборов придет пророссийский кандидат

Ракурсhttps://racurs.ua
Митрополит Епифаний, фото: «Википедия»
Митрополит ПЦУ Епифаний: В мозги священников Московского патриархата вкладывают, что после выборов придет пророссийский кандидатhttps://racurs.ua/n118797-mitropolit-pcu-epifaniy-v-mozgi-svyaschennikov-moskovskogo-patriarhata-vkladyvaut-chto-posle.htmlRacurs.ua
Священников, которые еще остаются в Украинской православной церкви Московского патриархата, убеждают, что после нынешних президентских выборов, намеченных на 31 марта, к власти придет пророссийский кандидат «и все вернется назад».
Об этом глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний рассказал в интервью «BBC Украина».
По словам Епифания, ему известно, что священникам, которые не переходят в ПЦУ вместе со своей общиной, предоставляют финансовое обеспечение.
В целом, отмечает митрополит, 60% общин переходят в ПЦУ вместе со священниками, в других случаях — священники принимают решение оставаться в Московском патриархате.
По мнению Епифания, определенным священникам, которые до этого рассказывали о неканоничности Украинской православной церкви Киевского патриархата, трудно переступить соответствующий моральный барьер.
Епифаний отмечает, со ПЦУ готова к совместному использованию храмов обеими церквями в случае разделения религиозной общины пополам, однако Московский патриархат категорически выступает против этого.
Митрополит подчеркивает, что ПЦУ будет отходить от в течении длительного времени навязываемых российских имперских традиций и приближаться к истокам, однако этот процесс не может быть быстрым, в частности, чтобы не вызвать сопротивления консервативной части верующих.
«Когда мы посещаем церкви греческой традиции, то видим, что все те традиции существовали в украинской церкви еще во времена Петра Могилы», — отмечает Епифаний.
Напомним, недавно Епифаний говорил о реформах в ПЦУ.
Загрузка...