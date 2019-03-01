Митрополит ПЦУ Епифаний: В мозги священников Московского патриархата вкладывают, что после выборов придет пророссийский кандидат

Митрополит Епифаний, фото: «Википедия»

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Священников, которые еще остаются в Украинской православной церкви Московского патриархата, убеждают, что после нынешних президентских выборов, намеченных на 31 марта, к власти придет пророссийский кандидат «и все вернется назад».

Об этом глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний рассказал в интервью «BBC Украина».

По словам Епифания, ему известно, что священникам, которые не переходят в ПЦУ вместе со своей общиной, предоставляют финансовое обеспечение.

В целом, отмечает митрополит, 60% общин переходят в ПЦУ вместе со священниками, в других случаях — священники принимают решение оставаться в Московском патриархате.

По мнению Епифания, определенным священникам, которые до этого рассказывали о неканоничности Украинской православной церкви Киевского патриархата, трудно переступить соответствующий моральный барьер.

Епифаний отмечает, со ПЦУ готова к совместному использованию храмов обеими церквями в случае разделения религиозной общины пополам, однако Московский патриархат категорически выступает против этого.

Митрополит подчеркивает, что ПЦУ будет отходить от в течении длительного времени навязываемых российских имперских традиций и приближаться к истокам, однако этот процесс не может быть быстрым, в частности, чтобы не вызвать сопротивления консервативной части верующих.

«Когда мы посещаем церкви греческой традиции, то видим, что все те традиции существовали в украинской церкви еще во времена Петра Могилы», — отмечает Епифаний.

Напомним, недавно Епифаний говорил о реформах в ПЦУ.