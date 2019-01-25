О доходах и имуществе Зеленского стало известно из его электронной декларации

Доходы и имущество Зеленского. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n117287-o-dohodah-i-imuschestve-zelenskogo-stalo-izvestno-iz-ego-elektronnoy-deklaracii.html

Racurs.ua

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский указал в своей электронной декларации миллионные доходы и несколько квартир.

Он отметил, что получил 7,3 млн грн прибыли за 2017 год (это бизнес, проценты по вкладам в банках, сдача недвижимости в аренду, гонорары). Его жена получила около 800 тыс. грн прибыли.

В банках на депозитах он хранит более 430 тыс. долл. и 1,2 млн грн. Еще почти 9 тыс. долл. хранятся на счетах его жены. Наличными Зеленский хранит 285 тыс. долл., 50 тыс. евро и 220 тыс. грн.

В декларации он указал, что ему и жене принадлежит дом под Киевом, несколько квартир, в том числе в Киеве и Ялте, а также семья арендует квартиру в Великобритании. Из драгоценностей Зеленский отметил наручные часы пяти элитных брендов.

Семья Зеленских владеет автомобилями Land Rover стоимостью почти 5 млн грн и Mercedes-Benz S класса почти за 2 млн. Кроме этого, шоумен задекларировал права на ряд компаний, связанных с производством кино и развлекательных шоу.

Напомним, что Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию.