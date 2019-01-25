Львовский мусор продолжают вывозить под Киев. Фото: izvestiaur.ru

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В Киевской области сегодня, 25 января, Нацполиция обнаружила грузовики, которые привезли мусор из Львова. Об этом сообщил пресс-центр полиции Киевской области.

Два заполненных мусором грузовика полицейские обнаружили во время того, как они разгружали мусор на стихийной незаконной свалке в Барышевском районе. На обоих грузовиках номера были львовские.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, этим занимается следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции. Опрашивают водителей о том, есть ли у них разрешения на разгрузку мусора на этой свалке. Также проверяют документы. Решается вопрос о задержании этих транспортных средств.

Напомним, что ранее «Ракурс» рассказывал, как под Киевом незаконно выбросили 40 тонн львовского мусора. Произошло это в Бориспольском районе Киевской области. На свалку около села Пролески грузовики привезли 40 тонн мусора из Львова. Об этом рассказал журналист Роман Бочкала в соцсетях.

По его словам, активисты перед этим смогли остановить 18 грузовиков за один день. В другой день — еще 20 грузовиков. Под сопровождением полиции мусор повезли обратно во Львов. Полиция тогда открыла уголовное производство, но незаконный вывоз мусора не прекратился. Свалка в Пролесках полностью исчерпала свой ресурс и была официально закрыта на тот момент.