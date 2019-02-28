Европу накрыла февральская жара, в Британии побиты температурные рекорды (ФОТО, ВИДЕО)

Европу накрыла февральская жара, в Британии побиты температурные рекорды / Фото: geograph.org.uk

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Аномально теплая погода для февраля наблюдается на протяжении последней недели во многих странах Западной Европы. Температурные рекорды зафиксированы в Великобритании, Франции, Бельгии и Дании.

В Великобритании 25 февраля были обновлены температурные рекорды для всей зимы, месяца, а также установлены новые дневные рекорды. Вместе с тем, из-за отсутствия осадков ухудшается экологическая ситуация. В частности, в Британии произошли природные пожары в районе Манчестера, пишет Daily Mail.

Впервые в истории наблюдений на территории Туманного Альбиона температура зимой превысила за 20 °C. 26 февраля во пригороде Лондона воздух прогрелся до 21,2°C. В Западном Уэльсе был побит рекорд 1990 года, когда столбик термометра показывал 19,7°C.

В минувшие выходные многие пляжи и парки были переполнены людьми, которые нежились под весенним солнцем. Согласно прогнозам синоптиков, теплая погода продержится в течение пяти дней. Затем снова вернется постепенное похолодание.