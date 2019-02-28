На Индостане не утихает стрельба: детали военного конфликта между Индией и Пакистаном. Фото: Scrol

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Армия Пакистана нарушила режим прекращения огня и около 6.00 по местному времени обстреляла передовые посты в Джамме и Пунче в округе Кашмир. Индия нанесла ответный удар.

Индийские власти решили временно закрыть все учебные заведения в радиусе 5 км вокруг округов Пунч и Раджури. Пограничникам рекомендовано не выходить из укрытий из-за угрозы обстрела со стороны Пакистана. Об этом сообщает Times of India.

Мировое сообщество призывает страны к урегулированию конфликта. По данным издания, премьер-министр Пакистана Имран Хан также уже призывает к диалогу с индийским коллегой Нарендра Моди.

Этот конфликт негативно повлиял на экономику Пакистана. Базовый фондовый индекс страны упал на 3,8% в Карачи в то время, как индийский индекс в Мумбаи потерял лишь 0,2% после роста в начале дня.

Ситуация осложняется взятием пакистанцами в плен пилота Военно-воздушных сил Индии. Пакистан показал военнослужащего в телеэфире, во время которого пилот выразил благодарность властям за спасение от толпы. Индию такой шаг возмутил и государство требует вернуть военнослужащего на родину, отмечая, что Пакистан нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевской конвенции.

Как известно, конфликт между странами обострился вчера, когда Пакистан сбил два индийских военных самолета и взял в плен одного из пилотов. Обе страны сразу закрыли воздушное пространство, а Индия привела в состояние полной боеготовности армию и пограничников вдоль всей границы с Пакистаном.

Затем стало известно, что Индия и Пакистан устроили воздушный бой, во время которого индийская сторона сбила пакистанский истребитель.

В результате вооруженного конфликта и закрытия воздушного пространства задерживаются многие авиарейсы, маршрут которых пролегает над пакистанскими и индийскими территориями.