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Нацгвардеец выпал из окна столичной многоэтажки. Фото: kazanpress.ru

Боец Нацгвардии выпал из окна многоэтажки в Киеве — СМИ (ФОТО)

28 фев 2019, 11:16
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Нацгвардеец выпал из окна столичной многоэтажки. Инцидент произошел сегодня утром в одном из спальных районов Киева.

Тело возле дома по адресу Миропольская, 25 обнаружили местные жители около 7.40 утра. Они и вызвали экстренные службы по указанному адресу, сообщает «Информатор».

Правоохранители осмотрели тело погибшего, при нем были найдены документы, удостоверяющие личность. Погибшим оказался 21-летний киевлянин, который служил в звании рядового в Нацгварии. Он проживал в доме, возле которого был найдено его тело, в квартире на четвертом этаже.

Тело парня сильно деформировано, поэтому правоохранители считают, что он упал с гораздо большей высоты, чем та, на которой расположена его квартира.

По словам родственников, матери и жены, у парня не было причин для суицида, а, если и были, он о них никому не рассказывал. Также сообщается, что у него недавно, 9 февраля, состоялась свадьба.

Боец Нацгвардии выпал из окна столичной многоэтажки. Фото: informator.ua


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