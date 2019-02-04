«Адское» лето в Бразилии: в Рио-де-Жанейро установилась самая жаркая погода за последние 97 лет (ФОТО, ВИДЕО)

«Адское» лето в Бразилии: в Рио-де-Жанейро установилась самая жаркая погода за последние 97 лет

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Racurs.ua

Жара в Рио-де-Жанейро заставила власти принять специальные меры, чтобы помочь населению и животным пережить самое теплое лето почти за столетие. Во многих офисах частично отменили дресс-код, сотрудникам разрешили отказаться от костюмов.

В зоопарке Рио-де-Жанейро львы получают замороженное мясо, а медведи — гигантское фруктовое мороженое. Таким образом ветеринары помогают животным избежать обезвоживания, пишет Gismeteo со ссылкой на CGTN.

В Бразилии иногда шутят о том, что в Рио существует два сезона — лето и «ад». По мнению экспертов, в 2019 году «адский» сезон стал еще более жарким. Метеоролог из Национального института метеорологии Тьяго Соуза отметил, в Рио-де-Жанейро не было такого жаркого января в течение последних 97 лет.

Напомним, на юге Австралии в январе фиксировали рекордную жару — около 50 градусов Цельсия. В штате Виктория аномальная жара убила тысячи летучих мышей, а в Новом Южном Уэльсе расплавился асфальт и погибли тысячи тонн рыбы в водоемах.