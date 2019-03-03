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Ракурс
Александр Мишкин (Александр Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов), фото - Offshoreview.eu

«Профессура ГРУ»: Петрова и Боширова пригласили на «Скрипальские чтения» в Московский госуниверситет

3 мар 2019, 16:09
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В Московском государственном университете к первой годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери состоится научная конференция под названием «Первые Скрипальские чтения». Об этом сообщил 3 марта радиостанции «Говорит Москва» профессор факультета политологии МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

Манойло рассказал, что на конференции планируют обсудить «опыт западных спецслужб относительно организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации».

Профессор, читающий в МГУ курс «Информационные войны и операции относительно вмешательства во внутренние дела России», также сказал, что отправил приглашение людям, которых подозревают в отравлении Скрипалей, а именно гражданам, въезжавшим в Великобританию по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова.

«У них есть физические адреса, у них есть адреса работы», — сказал Манойло, не уточняя, откуда он знает эти адреса.

При этом непонятно, когда именно состоится конференция, и не не идет ли речь о неудачной шутке со стороны Манойло.

В понедельник, 4 марта, исполняется ровно год со дня покушения на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В январе этого года представители 28 стран Евросоюза договорились о введении санкций против четырех подозреваемых по «делу Скрипалей». Среди этих лиц есть и Александр Мишкин (Александр Петров) с Анатолием Чепигой (Руслан Боширов), которых Великобритания подозревает в применении химического оружия на территории своей страны.

Источник: Ракурс


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