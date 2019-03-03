Денисова сообщила причину задержания украинского архиепископа в Крыму

Архиепископ Климент, фото — Фейсбук "Крымская солидарность"

https://racurs.ua/n118880-denisova-soobschila-prichinu-zaderjaniya-ukrainskogo-arhiepiskopa-v-krymu.html

Racurs.ua

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила причину задержания архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща) сотрудниками российской полиции в оккупированном Симферополе.

Климента 3 марта вывели из автобуса, объяснив, что в его сумках находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви.

«Климент заверил меня, что в полиции только через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу», — сообщила Денисова в Фейсбук.

Архиепископ Климент является председателем православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.

Денисова считает, что настоящей причиной задержания Климента является запланированная им поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону. Там священник намеревался посетить украинского политзаключенного Павла Гриба. Ростовский суд предварительно разрешил эту встречу.

«РФ боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла. Им есть что скрывать», — написала Денисова.

Архиепископа Климента утром 3 марта незаконно задержали оккупанты на автовокзале города Симферополя. Сейчас он находится в одном из райотделов полиции. Как сообщил в Фейсбук адвокат Эмиль Курбединов, который находится в полиции вместе с Климентом, они дают объяснения российской полиции.

Напомним, архиепископ бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент заявлял, что в Крыму могут начаться репрессии против представителей новой церкви после получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви.