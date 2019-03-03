Денисова сообщила причину задержания украинского архиепископа в Крыму

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Архиепископ Климент, фото — Фейсбук "Крымская солидарность"
Денисова сообщила причину задержания украинского архиепископа в Крымуhttps://racurs.ua/n118880-denisova-soobschila-prichinu-zaderjaniya-ukrainskogo-arhiepiskopa-v-krymu.htmlRacurs.ua
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила причину задержания архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща) сотрудниками российской полиции в оккупированном Симферополе.
Климента 3 марта вывели из автобуса, объяснив, что в его сумках находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви.
«Климент заверил меня, что в полиции только через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу», — сообщила Денисова в Фейсбук.
Архиепископ Климент является председателем православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.
Денисова считает, что настоящей причиной задержания Климента является запланированная им поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону. Там священник намеревался посетить украинского политзаключенного Павла Гриба. Ростовский суд предварительно разрешил эту встречу.
«РФ боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла. Им есть что скрывать», — написала Денисова.
Архиепископа Климента утром 3 марта незаконно задержали оккупанты на автовокзале города Симферополя. Сейчас он находится в одном из райотделов полиции. Как сообщил в Фейсбук адвокат Эмиль Курбединов, который находится в полиции вместе с Климентом, они дают объяснения российской полиции.
Напомним, архиепископ бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент заявлял, что в Крыму могут начаться репрессии против представителей новой церкви после получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
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