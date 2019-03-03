Архиепископа Климента задержали оккупанты в Симферополе

Архиепископ Климент. Фото: pomisna.info

https://racurs.ua/n118875-arhiepiskopa-klimenta-zaderjali-okkupanty-v-simferopole.html

Racurs.ua

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща) задержали сотрудники российской полиции в оккупированном Симферополе.

Священнослужителя задержали 3 марта на автовокзале. Известно, что архиепископа доставили в Киевское районное отделение полиции. Об этом сообщила пресс-служба Киевской митрополии Украинской православной церкви.

В пресс-службе добавили, что по состоянию на 12.15 связи с задержанным нет. Причина задержания пока неизвестна.

Архиепископ Климент, является главой православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным воли. Он планировал посетить судебное рассмотрение дела политзаключенного Павла Гриба в Ротовые-на-Дону.

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата заявлял, что в Крыму могут начаться репрессии против представителей новой церкви после получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви.