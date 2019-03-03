Флаг России сожгли фанаты футбольного клуба «Шахтер» во время матча в Одессе (ВИДЕО)

Ультрас ФК «Шахтер». Фото: Ultras Shakhtar Donetsk в Facebook

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Флаг Российской Федерации демонстративно сожгли ультрас донецкого футбольного клуба «Шахтер». Это случилось на матче 20-го тура украинской Премьер-лиги в Одессе.

Российский флаг подожгли во время футбольного поединка «Черноморца» с «Шахтером». Об этом сообщается на странице сообщества «Кроты» в Twitter.

«Как хорошо горит российское тряпье. Флаг российских оккупантов. Горы-горы ясно», — говорится в сообщении сообщества.

Также болельщики устроили протест против новых правил посещения выездных футбольных матчей. Новые положения, введенные администрацией ФК «Шахтер», позволяют приобрести билет на выездную игру только тем болельщикам, которые прошли полную регистрацию с документами.

Вчерашний футбольный матч завершился минимальной победой донецкой команды. Единственный гол во втором тайме с пенальти забил Марлос.

Напомним, в феврале донецкий «Шахтер» на выезде уступил немецкому «Айнтрахту» со счетом 4:1 и выбыл из Лиги Европы.