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Ракурс
РФ атаковала бизнес-центр в Одессе Фото: «Суспільне»

Россияне ударили по бизнес-центру в Одессе — есть раненые (ФОТО)

18 сен 2026, 17:54
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Армія Російської Федерації 18 вересня атакувала Одесу.

Окупанти вдарили по людному місцю в центрі міста. Внаслідок влучання пошкоджена адміністративна будівля. Всі деталі ворожого обстрілу з’ясовуються. Про це начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Очільник ОВА Олега Кіпера повідомив, що постраждали п’ятеро людей, більшість з них поранені уламками. Удару пошкодив фасад та вибив скло в адмінбудівлі. Пожежа охопила кілька поверхів.

Місцеві пабліки пишуть, що було влучання по бізнес-центру.

Нагадаємо, 18 вересня російські загарбники завдали удару по одному з приватних підприємств у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Пошкоджень зазнали розташовані поруч будівлі та автомобілі. Постраждали троє осіб.

Источник: Ракурс


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