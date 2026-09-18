РФ атаковала бизнес-центр в Одессе Фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n216329-rossiyane-udarili-po-biznes-centru-v-odesse-est-ranenye-foto.html

Ракурс

Армія Російської Федерації 18 вересня атакувала Одесу.

Окупанти вдарили по людному місцю в центрі міста. Внаслідок влучання пошкоджена адміністративна будівля. Всі деталі ворожого обстрілу з’ясовуються. Про це начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Очільник ОВА Олега Кіпера повідомив, що постраждали п’ятеро людей, більшість з них поранені уламками. Удару пошкодив фасад та вибив скло в адмінбудівлі. Пожежа охопила кілька поверхів.

Місцеві пабліки пишуть, що було влучання по бізнес-центру.

Нагадаємо, 18 вересня російські загарбники завдали удару по одному з приватних підприємств у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Пошкоджень зазнали розташовані поруч будівлі та автомобілі. Постраждали троє осіб.