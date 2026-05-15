Последствия атаки. Фото: «Укринформ»

Російські ударні безпілотники знову атакували Одеську області.

У п’ятницю, 15 травня, в Одеському районі ворожі БпЛА влучили по території приватного житлового господарства та садовому кооперативу. Пошкоджено два житлових будинки, а на одній з ділянок виникла локальна пожежа. Відомо про постраждалого. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Загалом у регіоні внаслідок нічних та ранкових атак постраждало 10 осіб. Шестеро з них госпіталізовано, а двоє перебувають у важкому стані. Усім пораненим медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, 15 травня російські окупанти атакували автомобіль представників ГО «Іскра Добра» у Дніпровському районі міста. Ці волонтери якраз везли гарячі обіди до одного з пунктів видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок обстрілу двоє волонтерів зазнали поранень, один із них перебуває у важкому стані.