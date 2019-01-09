В оккупированном Крыму фейковый суд ликвидировал баптистскую церковь

В Крыму оккупанты ликвидировали местную церковь христиан-баптистов, фото: Shallowford House

https://racurs.ua/n116621-v-okkupirovannom-krymu-feykovyy-sud-likvidiroval-baptistskuu-cerkov.html

Racurs.ua

Подконтрольный России так называемый Севастопольский городской суд ликвидировал местную религиозную организацию «Церковь Евангельских христиан-баптистов «Благодать».

Основанием для ликвидации церкви так называемый суд указал «нарушение требований законодательства РФ» — Религиозная организация не сообщила чиновникам об изменении своего юридического адреса. Об этом сообщает пресс-служба так называемого суда.

Отмечается, что баптистская церковь была зарегистрирована в одном из многоквартирных домов Севастополя в сентябре 2015 года. Однако, когда так называемая прокуратура Севастополя в 2016 году осуществляла проверку соблюдения норм российского законодательства, направленного на борьбу с «религиозным экстремизмом», по указанному адресу церковь не обнаружили.

Утверждается, что оккупанты в течение двух лет присылали религиозной организации и ее руководителю требования уточнить информацию о новом месте нахождения церкви, однако якобы так не получили ответа.

Напомним, в ноябре 2018 года в оккупированном Крыму российские силовики пришли с обысками к представителям религиозной организации «Свидетели Иеговы».