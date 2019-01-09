В окупованому Криму фейковий суд ліквідував баптистську церкву

В Криму окупанти ліквідували місцеву церкву християн-баптистів, фото: Shallowford House

https://racurs.ua/ua/n116621-v-okupovanomu-krymu-feykovyy-sud-likviduvav-baptystsku-cerkvu.html

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Підконтрольний Росії так званий Севастопольський міський суд ліквідував місцеву релігійну організацію «Церква Євангельських християн-баптистів «Благодать».

Підставою для ліквідації церкви так званий суд вказав «порушення вимог законодавства РФ» — Релігійна організація не повідомила чиновників про зміну своєї юридичної адреси. Про це повідомляє прес-служба так званого суду.

Зазначається, що баптистська церква була зареєстрована в одному з багатоквартирних будинків Севастополя у вересні 2015 року. Однак, коли так звана прокуратура Севастополя в 2016 році здійснювала перевірку дотримання норм російського законодавства, спрямованого на боротьбу з «релігійним екстремізмом», за вказаною адресою церкву не виявили.

Стверджується, що окупанти протягом двох років надсилали релігійній організації та її очільнику вимоги уточнити інформацію про нове місце знаходження церкви, проте нібито так не отримали відповіді.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року в окупованому Криму російські силовики прийшли з обшуками до представників релігійної організації «Свідки Єгови».