Космический «челнок» Crew Dragon пристыковался к МКС (ВИДЕО)

Стыковка в космосе, фото — Твиттер И.Маска

https://racurs.ua/n118879-kosmicheskiy-chelnok-crew-dragon-pristykovalsya-k-mks-video.html

Racurs.ua

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX (Спейс Икс) успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщил 3 марта владелец компании Илон Маск в Твиттер. Трансляция пристыковки велась на сайте Space X.

В момент стыковки МКС находилась над Новой Зеландией. Корабль доставил на МКС более 180 кг грузов. Crew Dragon будет находиться в гостях на МКС пять дней, после чего должен приземлиться на плавучей платформе SpaceX в Атлантическом океане.

Стыковка велась в полностью автоматическом режиме: на борту семиместного корабле отсутствует экипаж, там находится только одетый в скафандр манекен по прозвищу Рипли.

Напомним, что Crew Dragon запустили 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск был испытательным, поскольку в будущем Space X планирует использовать Crew Dragon для пилотируемых полетов. Сейчас для доставки экипажей на МКС используют российские корабли «Союз».