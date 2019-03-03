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Ракурс
Стыковка в космосе, фото — Твиттер И.Маска

Космический «челнок» Crew Dragon пристыковался к МКС (ВИДЕО)

3 мар 2019, 15:12
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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX (Спейс Икс) успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщил 3 марта владелец компании Илон Маск в Твиттер. Трансляция пристыковки велась на сайте Space X.

В момент стыковки МКС находилась над Новой Зеландией. Корабль доставил на МКС более 180 кг грузов. Crew Dragon будет находиться в гостях на МКС пять дней, после чего должен приземлиться на плавучей платформе SpaceX в Атлантическом океане.

Стыковка велась в полностью автоматическом режиме: на борту семиместного корабле отсутствует экипаж, там находится только одетый в скафандр манекен по прозвищу Рипли.

Напомним, что Crew Dragon запустили 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск был испытательным, поскольку в будущем Space X планирует использовать Crew Dragon для пилотируемых полетов. Сейчас для доставки экипажей на МКС используют российские корабли «Союз».

Источник: Ракурс


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