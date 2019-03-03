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Бронеавтомобиль «Барс». Фото: ZIK

Бронеавтомобиль «Барс-8» успешно испытали в Украине (ВИДЕО)

3 мар 2019, 14:54
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Государственные испытания бронеавтомобиля «Барс-8» успешно завершились в Украине.

Эта боевая единица применяться при ведении боевых действий, для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, выполнения тактических задач, охраны блокпостов, может использоваться в качестве медицинского эвакуационного транспорта. Об этом 3 марта сообщает правительственный портал.

«Барс-8» — современная и эффективная бронемашина, которая онащена 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins и имеет шасси повышенной проходимости. Автомобиль защищен броней, имеет противоминную и баллистическую защиту и систему обеспечения жизнедеятельности экипажа. Машину вооружают различным оружием — пулеметами калибра 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом НСВ 12,7 мм, автоматическим гранатометом или боевым модулем. Кроме того, на крыше автомобиля установлены шесть 81-мм дымовых гранатометов «Туча».

Как известно, программа государственных испытаний автомобиля «Барс-8» длилась более двух лет. Машина прошла ходовые испытания, преодолевала бездорожье, подъемы и спуски, проверялось удобство десантирования и ведения огня. Бронеавтомобиль испытывали подрывом, проверяли баллистическую стойкость и проводили ряд других важных тестов.

Напомним, на днях на одном из полигонов Вооруженных сил Украины успешно прошел испытания усовершенствованный бесшумный беспилотник Spectator-М1. БПЛА оборудовали новым тепловизором, а сам дрон может летать почти бесшумно, а благодаря цвету фюзеляжа почти не заметным для противника.

Источник: Ракурс


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