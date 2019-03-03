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Акция Нацкорпуса. Фото: 24канал

Активисты устроили пикет возле дома Гладковского — фигуранта журналистского расследования по хищению в оборонке (ФОТО, ВИДЕО)

3 мар 2019, 14:18
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Активисты 3 марта пикетируют имение временно отстраненного от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который является фигурантом журналистского расследования хищений «Укроборонпрома».

Националисты требуют арестовать фигурантов дела о хищении денег украинского оборонного комплекса. Дом чиновника охраняют бойцы Национальной гвардии, силовики пригнали несколько автозаков. Об этом руководитель пресс-службы партии «Национальный корпус» Роман Чернышев сообщил на собственной странице в Facebook.

«Свинарчук окопался. По звонку согнал к себе Национальную гвардию в полном обмундировании и пять автозаков», — говорится в сообщении.

Фото: Роман Чернышов и Национальный корпус в Facebook

Напомним, 26 февраля несколько сотен активистов «Национального корпуса» и «Национальных дружин» зашли на территорию коттеджного городка «Золотые ворота» в поселке Козин. В этом населенном пункте проживает президент Украины Петр Порошенко, его ближайшее окружение и разные чиновники. Активисты устроили митинг под усадьбой сына первого заместителя Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского, который может быть причастным к масштабному хищению бюджетных средств в оборонной сфере страны и российской контрабанде. Дом чиновника забросали петардами, разбросали листовки.

Источник: Ракурс


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