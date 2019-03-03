Акция Нацкорпуса. Фото: 24канал

https://racurs.ua/n118877-aktivisty-ustroili-piket-vozle-doma-figuranta-jurnalistskogo-rassledovaniya-po-hischeniu.html

Racurs.ua

Активисты 3 марта пикетируют имение временно отстраненного от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который является фигурантом журналистского расследования хищений «Укроборонпрома».

Националисты требуют арестовать фигурантов дела о хищении денег украинского оборонного комплекса. Дом чиновника охраняют бойцы Национальной гвардии, силовики пригнали несколько автозаков. Об этом руководитель пресс-службы партии «Национальный корпус» Роман Чернышев сообщил на собственной странице в Facebook.

«Свинарчук окопался. По звонку согнал к себе Национальную гвардию в полном обмундировании и пять автозаков», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля несколько сотен активистов «Национального корпуса» и «Национальных дружин» зашли на территорию коттеджного городка «Золотые ворота» в поселке Козин. В этом населенном пункте проживает президент Украины Петр Порошенко, его ближайшее окружение и разные чиновники. Активисты устроили митинг под усадьбой сына первого заместителя Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского, который может быть причастным к масштабному хищению бюджетных средств в оборонной сфере страны и российской контрабанде. Дом чиновника забросали петардами, разбросали листовки.