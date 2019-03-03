Украинка Ольга Саладуха завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике (ИНФОГРАФИКА)

Ольга Саладуха. Фото: KP.UA

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Racurs.ua

Медаль чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в шотландском Глазго, одержала спортсменка из Украины Ольга Саладуха.

Во время соревнований женского финала в секторе для тройных прыжков украинка заняла третье место и таким образом завоевала бронзовую награду. Она показала результат 14,47 м. Об этом сообщается на веб-странице European Athletics.

Победителем соревнований стала представительница Испании Ана Пелетьеро, которая установила национальный рекорд в 14.73 м. «Серебро» получила Параскева Папахристоу из Греции — 14,50 м.

Восьмую позицию с общим результатом 13,95 м заняла еще одна представительница Украины — Анна Красуцкая из Черниговской области.

Напомним, 2 марта в шотландском Глазго украинский прыгун в высоту Андрей Проценко занял второе место на чемпионате Европы по легкой атлетике. Он соревновался в секторе для прыжков в высоту и показал результат 2,26 м.