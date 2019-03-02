Украинский прыгун в высоту Проценко завоевал серебро чемпионата Европы

Проценко на чемпионате Украины 2018 года в Луцке, фото — Ракурс

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Racurs.ua

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко завоевал второе место на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Глазго.

В субботу, 2 марта, Проценко соревновался в секторе для прыжков в высоту и показал результат 2,26 м.

Проценко преодолел планку на высоте 2,18 м, со второй попытки взял 2,22 м, с третьей — 2,26 м, а две попытки на высоте 2,29 м перенес на высоту 2,32 м. Они оказались неудачными и прыгун с Украины остановился на втором месте. Выиграл соревнования итальянец Джанфранко Тамбери (2,32 м). Проценко разделил второе место с греком Константиносом Баниотисом.

Уроженец Николаева Проценко — бронзовый призер чемпионата мира 2014 года, серебряный — чемпионата Европы 2014 года, занял четвертое место на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро с результатом 2,33 м. Его лучший личный результат в помещении составляет 2,36 м.

Это первая награда украинцев на соревнованиях в Глазго. В воскресенье, 3 марта, украинские спортсмены выступят в финалах прыжков в длину среди мужчин и женщин, тройном прыжке среди женщин, а также в секторе прыжков в высоту (женщины) и беге на 800 м среди женщин. Чемпионат Европы в помещении проходит 1−3 марта в столице Шотландии.

«Ракурс» сообщал, что в феврале этого года украинская биатлонистка Юлия Журавок получила серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходил в белорусском городе Раубичи.