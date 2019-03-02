В Николаеве правоохранители вручили подозрения фигурантам дела о ненадлежащем питании детей

В Николаеве правоохранители разоблачили схему поставок в школы продуктов ненадлежащего качества, фото: Inkazan

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В Николаеве следователи вручили подозрения трем фигурантам дела о ненадлежащем питании детей в учебных заведениях.

Правда, лично им вручить подозрения и повестки на вызов к следователю правоохранителям не удалось, поскольку место их нахождения в настоящее не известно, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Директора коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях подозревают в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса). Подозрение было вручено исполняющему обязанности директора коммунального предприятия.

Основателя и директора общества «Прод-Юг» подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

Основателя и директора предприятия «Сонед» подозревают в неоконченном покушении на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 3 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

В двух последних случаях подозрение вручили по месту регистрации этих лиц.

Если подозреваемые в указанное время явятся к следователю, их объявят в розыск.

Напомним, 20 февраля правоохранители провели ряд обысков в школах и предприятиях Николаева. По мнению следствия, злоумышленники завладели суммой более чем 7 млн грн, поставляя в николаевские школы продукты ненадлежащего качества. В частности, вместо сливочного масла на сумму 3,5 млн грн был закуплен спред.