По запросу Украины в Греции задержали российского нефтяника из базы «Миротворца»

В аэропорту Афин задержали российского нефтяника, фото: WeMP

https://racurs.ua/n118861-po-zaprosu-ukrainy-v-grecii-zaderjali-rossiyskogo-neftyanika-iz-bazy-mirotvorca.html

Racurs.ua

По запросу Украины в Греции задержали российского нефтяника Евгения Калинина.

По словам его адвоката Янниса Рахиотиса, Калинин находился в Греции в служебной командировке, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что задержание произошло вчера вечером в аэропорту Афин. По решению суда Калинин помещен под стражу до получения украинского запроса на экстрадицию.

До 2011 года Калинин в Украине был вице-президентом «ТНК-ВР Коммерс», после чего уволился. Украина обвиняет его в нарушении налогового законодательства в этот период. По информации СМИ, на этой должности Калинин курировал вопросы оптимизации поставок нефтепродуктов для обеспечения оптово-розничного сбыта.

Адвокат Калинина заявляет, что это дело является политическим, поскольку на сайте центра «Миротворец» есть страница, посвященная Калинину.

В базе «Миротворца» действительно упоминается Калинин. Там указанно, что украинские правоохранители разыскивают его за создание преступной организации (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса), служебный подлог (ч. 1 ст. 366) и уклонение от оплаты налогов (ч. 3 ст. 212).

Напомним, в прошлом году в Словакии по запросу из Киева задержали украинца, подозреваемого в совершении ряда террористических актов.