Во время марша, фото: facebook.com/ndrugua

https://racurs.ua/n118860-v-kieve-prohodit-marsh-nacionalnyh-drujin-translyaciya-foto.html

Racurs.ua

В центре Киева проходит марш «Национальных дружин» — организации, которая провозглашает своей целью обеспечение порядка на улицах украинских городов.

Этот марш посвящен второй годовщине создания организации, сообщает «Укринформ».

Всего в марше принимают участие более тысячи человек, в основном молодые мужчины. В 17.00 они начали формировать колонну, а сам марш начался в 18.00.

Марш движется от Майдана Независимости у Косому капониру (Киевской крепости) на улице Госпитальной.

Движение колонны сопровождают правоохранители. Сейчас ситуация спокойная.

По словам главы организации Игоря Михайленко, сегодняшняя дата выбрана не случайно, поскольку весна с давних времен была символом украинского героизма.

«Мы отдаем дань уважения всем украинским героям: от дружинников Киевской Руси до воинов российско-украинской войны», — заявил он.

Марш присяги «Национальных дружин» состоялся 28 января 2018 года в Киеве.

Марш Національних Дружин!



Кількість учасників 1500 чоловік! pic.twitter.com/fFhlGtBfht — БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) 2 березня 2019 р.

Напомним, в прошлом году неправительственная правозащитная организация Freedom House заявила, что видит в действиях «Национальных дружин» опасность для национальных меньшинств в Украине.