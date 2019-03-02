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Во время марша, фото: facebook.com/ndrugua
В Киеве проходит марш «Национальных дружин» (ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО)https://racurs.ua/n118860-v-kieve-prohodit-marsh-nacionalnyh-drujin-translyaciya-foto.htmlRacurs.ua
В центре Киева проходит марш «Национальных дружин» — организации, которая провозглашает своей целью обеспечение порядка на улицах украинских городов.
Этот марш посвящен второй годовщине создания организации, сообщает «Укринформ».
Всего в марше принимают участие более тысячи человек, в основном молодые мужчины. В 17.00 они начали формировать колонну, а сам марш начался в 18.00.
Марш движется от Майдана Независимости у Косому капониру (Киевской крепости) на улице Госпитальной.
Движение колонны сопровождают правоохранители. Сейчас ситуация спокойная.
По словам главы организации Игоря Михайленко, сегодняшняя дата выбрана не случайно, поскольку весна с давних времен была символом украинского героизма.
«Мы отдаем дань уважения всем украинским героям: от дружинников Киевской Руси до воинов российско-украинской войны», — заявил он.
Марш присяги «Национальных дружин» состоялся 28 января 2018 года в Киеве.
Марш Національних Дружин!— БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) 2 березня 2019 р.
Кількість учасників 1500 чоловік! pic.twitter.com/fFhlGtBfht
Напомним, в прошлом году неправительственная правозащитная организация Freedom House заявила, что видит в действиях «Национальных дружин» опасность для национальных меньшинств в Украине.
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