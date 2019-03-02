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Ракурс
В Одесской области появится курорт государственного значения Куяльник, фото: igotoworld.com

Закон об объявлении Куяльника курортом государственного значения подписан президентом

2 мар 2019, 18:37
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Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал поддержанный Верховною Радой еще в начале декабря 2018 года законопроект № 8502, который предусматривает создание в Одесской области курорта Куяльник.

Курорт расположится на территории Куяльницкого лимана. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

В этом регионе расположены важное месторождение пелоидов (иловой грязи) и месторождение минеральных вод. Закон призван обеспечить их охрану и рациональное использование. Он вступит в силу в день опубликования.

Решение о создании на Куяльницком лимане зон санитарной охраны было принято еще в 1985 году, однако эту территорию так и не было объявлено курортом государственного значения.

Ожидается, что закон поможет Куяльнику стать курортом международного уровня.

Лечение пелоидами применяют, в частности, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.

Напомним, законопроект № 8502 Верховная Рада поддержала 5 декабря. За соответствующее решение проголосовал 231 народный избранник. Закон устанавливает границы округа и трех зон санитарной охраны курорта Куяльник.

Источник: Ракурс


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