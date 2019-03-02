Выборы-2019: еще один участник президентской гонки снимает свою кандидатуру

Дмитрий Гнап, фото: YouTube

https://racurs.ua/n118858-vybory-2019-esche-odin-uchastnik-prezidentskoy-gonki-snimaet-svou-kandidaturu.html

Racurs.ua

Выдвинутый политической партией «Сила людей» Дмитрий Гнап снимает свою кандидатуру с нынешних президентских выборов.

Об этом он сообщил во время сегодняшнего съезда «Силы людей», на котором присутствовали 106 делегатов из разных областей Украины, сообщает «Укринформ».

Съезд решил отозвать своего кандидата с выборов и предоставить ему возможность снять свою кандидатуру в предусмотренный для этого срок до 7 марта.

Гнап во время своего выступления на съезде отметил, что должно быть выполнено решение предыдущего съезда о снятии кандидата от «Силы людей» в случае появления единого кандидата от демократических сил.

«Мы должны выполнить это решение съезда и поддержать Анатолия Гриценко», — заявил Гнап.

По его словам, в случае, если политсила не поддержит единого кандидата, он может выйти из ее состава.

Съезд «Силы людей» еще не определился, кого именно из кандидатов теперь стоит поддерживать, мотивируя тем, что демократические силы также представляет Роман Бессмертный.

Будет ли «Сила людей» кого-то поддерживать, в партии планируют определиться после рассмотрения предложений о сотрудничестве от кандидатов.

Вчера в видеообращении на своей странице в социальной сети Фейсбук Гнап заявил, что поддерживает решение Андрея Садового сняться с выборов в пользу Анатолия Гриценко, объединившись таким образом вокруг единого кандидата от демократических сил и также пообещал снять свою кандидатуру, отметив, что предварительно для этого должен состояться съезд партии «Сила людей».

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый вчера объяснил свое решение отказаться от участия в выборах президента в пользу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.