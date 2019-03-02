Властям Хиросимы не удалось найти реконструкторов для разрушенного атомным взрывом дома

Хиросимский «Дом содействия промышленности», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n118857-vlastyam-hirosimy-ne-udalos-nayti-rekonstruktorov-dlya-razrushennogo-atomnym-vzryvom-doma.html

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Реконструкцию «Дома содействия промышленности» в Хиросиме, также известного как «купол атомной бомбардировки», пришлось отложить из-за отсутствия заинтересованности со стороны всех специализированных компаний.

Власти города надеялись начать работу на площадке, которая входит в список мирового наследия ЮНЕСКО, до конца марта, сообщает телеканал NHK.

Хиросимский «Дом содействия промышленности» был построен в 1915 году. 6 августа 1945 года в 150 м от него взорвалась сброшенная американскими военными атомная бомба. Это ближайшее к эпицентру взрыва частично уцелелевшее сооружение.

Разрушенный «Дом содействия промышленности» решили не восстанавливать и оставить как памятник и предостережение человечеству от ядерной войны.

В 1996 году это здание было занесено в список мирового наследия.

Городские власти хотят укрепить металлоконструкции и кирпичные стены исторического памятника. В феврале чиновники пригласили более 10-ти фирм с опытом сохранения культурных ценностей для участия в конкурсе. Однако ни одна из них не отреагировала.

Городские чиновники заявляют, что вскоре проведут очередной раунд переговоров, смягчив некоторые требования, чтобы привлечь больше компаний.

Чиновники подозревают, что дефицит рабочих в строительной отрасли является одной из причин сложившейся ситуации.

Сильные дожди и оползни в июле прошлого года повредили ряд объектов в Хиросиме.

Напомним, ученые выяснили, какая именно доза радиации стала смертельной для жителей Хиросимы.