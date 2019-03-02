Властям Хиросимы не удалось найти реконструкторов для разрушенного атомным взрывом дома

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Хиросимский «Дом содействия промышленности», фото: «Википедия»
Властям Хиросимы не удалось найти реконструкторов для разрушенного атомным взрывом домаhttps://racurs.ua/n118857-vlastyam-hirosimy-ne-udalos-nayti-rekonstruktorov-dlya-razrushennogo-atomnym-vzryvom-doma.htmlRacurs.ua
Реконструкцию «Дома содействия промышленности» в Хиросиме, также известного как «купол атомной бомбардировки», пришлось отложить из-за отсутствия заинтересованности со стороны всех специализированных компаний.
Власти города надеялись начать работу на площадке, которая входит в список мирового наследия ЮНЕСКО, до конца марта, сообщает телеканал NHK.
Хиросимский «Дом содействия промышленности» был построен в 1915 году. 6 августа 1945 года в 150 м от него взорвалась сброшенная американскими военными атомная бомба. Это ближайшее к эпицентру взрыва частично уцелелевшее сооружение.
Разрушенный «Дом содействия промышленности» решили не восстанавливать и оставить как памятник и предостережение человечеству от ядерной войны.
В 1996 году это здание было занесено в список мирового наследия.
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