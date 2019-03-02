Евросоюз выделяет 50 млн евро на поддержание безопасности на Азове, фото: Delo.ua

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Racurs.ua

Евросоюз в рамках специального проекта, направленного на поддержание безопасности на побережье Азовского моря в связи с российской агрессией, выделяет 50 млн евро.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время Совета регионального развития в Одессе, сообщает «Укринформ».

По словам Порошенко, этих средств хватит не только на азовское побережье, в частности Мариуполь и Бердянск, но и на побережье Черного моря.

Президент подчеркнул, что в случае сохранения европейского вектора движения Украины количество подобных специальных проектов ЕС будет увеличиваться.

«Это не только доступ к технической помощи, а доступ к огромным финансовым ресурсам», — отметил Порошенко.

Напомним, президент сегодня поручил повысить доплату бойцам, которые находятся на передовой, на 2 тыс. грн. Таким образом, минимальный размер доплаты составит 12 тыс. грн. Впоследствии стало известно, что соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак. Увеличенную доплату будут получать также моряки, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря.

Увеличенные доплаты начнут начислять с 1 апреля этого года.