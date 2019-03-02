Полторак подписал приказ о повышении доплат бойцам ВСУ на передовой

Военные ВСУ. Фото: flickr.com

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Доплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые служат на передовой в районе операции Объединенных сил на Донбассе, начнут начислять с 1 апреля 2019 года.

Военные, которые служат на первой и второй линии обороны, будут получать доплаты. Также денежное обеспечение будет улучшено для моряков Военно-морских сил ВСУ. Об этом 2 марта сообщил министр обороны Степан Полторак в Faсebook.

Поэтому военнослужащие, которые находятся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату в 2 тыс. грн, и таким образом общая сумма будет составлять 12 тыс. грн. Военные, которые служат на второй линии обороны получат плюс 1 тыс. грн — общая сумма будет составлять 5 тыс. 500 грн. Моряки, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря будут получать доплату 5 тыс. 500 грн, а во время выхода на боевые дежурства — 12 тыс. грн.

Напомним, президент Петр Порошенко во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения ООС заявил, что выплаты украинским военнослужащим, которые служат на передовой в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, будут увеличены.