Космический зонд HP3 впервые пробурил поверхность Марса

Исследование Марса. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n118850-kosmicheskiy-zond-hp-3-vpervye-proburil-poverhnost-marsa.html

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Грунт планеты Марс впервые пробурил марсианский зонд HP 3, построен в Германии, который работает в рамках программы InSight на поверхности Марса.

За четыре часа работы устройство сумело выполнить около 4 тыс. ударов по поверхности, робот сумел углубиться на глубину от 18 до 50 см. Об этом 2 марта сообщает Немецкий центр авиации и космонавтики, передает DW.

По словам научного руководителя эксперимента HP3 Тильмана Шпона, во время бурения зонд наткнулся на камень и сдвинул его или прошел мимо. Вскоре ученые намерены начать второй этап работы зонда, который также продлится четыре часа.

Ожидается, что через несколько недель робот сумеет вникнуть на 5 м и сможет измерить температуру и теплопроводность марсианского грунта. Эти данные позволят лучше понимать возникновение и развитие поверхности, похожей на Землю.

Напомним, американский марсоход Curiosity сделал панораму планеты Марс. Робот почти год проводил исследования на поверхности планеты и спустился с хребта Веры Рубин. Перед этим, в декабре 2018 года, робот сделал панораму в формате 360 градусов в районе его последнего бурения на хребте Rock Hall.