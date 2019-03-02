От отравления алкоголем умерли четыре человека в Житомирской области

Отравление водкой привело к гибели четырех человек. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/n118849-ot-otravleniya-alkogolem-umerli-chetyre-cheloveka-v-jitomirskoy-oblasti.html

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Отравление алкоголем произошло в Житомирской области. В результате происшествия погибли четыре человека, которые приняли неизвестное вещество.

Местная жительница позвонила в полицию и сообщила, что потеряла связь с братом. Заявительница рассказала полицейским, что на протяжении четырех дней в доме ее 47-летнего брата горит свет, но он не отвечает на телефонные звонки. Правоохранители взялись проверить информацию и обнаружили в его доме тела четырех мужчин, среди погибших был и брат заявительницы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Полиция установила, что все погибшие — неработающие местные жители 1968, 1965 и 1983 годов рождения. Эксперты на их телах видимых телесных повреждений не обнаружили.

Полицейские экспертно-криминалистической лаборатории установили, что входные двери в дом были закрыты изнутри, следов проникновения в помещение другим путем не обнаружено. Обстановка в комнате, где нашли умерших, указывала на их совместный ужин с употреблением алкоголя. Правоохранители начали уголовное производство, устанавливают все обстоятельства.

Напомним, весной прошлого года отравление суррогатной водкой произошло на Киевщине. Шесть человек погибли и один пострадал в результате отравления суррогатным алкоголем. Установлено, что все они вместе выпивали в частном доме.