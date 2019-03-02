На Николаевщине в результате столкновения двух грузовиков погибли три человека (ФОТО)

Авария фур произошла в Николаевской области. Фото: Нацполиция

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Смертельная авария произошла 2 июня около 1.45 на автодороге Киев — Одесса вблизи села Куриные Лозы Кривоозерского района Николаевской области.

Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали три человека. Полицейские эксперты установили, что водитель грузовика Mercedes (Мерседес), который двигался в направлении Одессы, не выбрал безопасную скорость, и не оценив дорожную обстановку, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем DAF (ДАФ), который двигался в попутном направлении по смежной полосе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

В результате аварии погибли водитель «Мерседеса» и два его пассажира. Правоохранители устанавливают личности погибших. Не пострадал в аварии водитель «ДАФа».

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, приведшее к гибели людей) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, 1 марта в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи. В результате аварии погибли три человека -две женщины и мужчина, которые находились в салоне ZAZ. Два медицинских работника и пациент скорой были госпитализированы.