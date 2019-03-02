Вследствие обстрелов в спорном районе Кашмир погибли шесть человек: Индия и Пакистан обвиняют друг друга

Боевые действия в Кашмире. Фото: GolfStrimInform

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Сегодняшние обстрелы в спорном районе Кашмир, на который претендуют Индия и Пакистан, унесли жизни шести человек.

Вследствие обстрелов округа Пунч в индийском штате Джамму и Кашмир со стороны Пакистана погибли по меньшей мере четыре человека, еще четыре получили ранения. В целом количество жертв за сегодняшний день достигло шести человек. Об этом сообщили в полиции Индии, 2 марта передает Associated Press.

По информации правоохранителей, боевые действия возобновились минувшей ночью. Снаряд, выпущенный со стороны Пакистана, разрушил жилой дом, погибли три человека.

В то же время в Пакистане обвиняют в обстрелах Индию. Представитель правительства Умар Азам заявил, что индийские солдаты с использованием тяжелого вооружения «обстреливают гражданских и жителей сел вблизи линии разграничения». В результате обстрелов разрушены несколько домов.

Напомним, 27 февраля над Индостаном произошел воздушный бой. Пакистанская сторона сбила два самолета. Однако Индия признала потерю только одного истребителя и заявила в ответ, что сбила пакистанский самолет.

После этого конфликт между двумя странами еще больше обострился: Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство и привели армию в состояние полной боевой готовности. Перед этим пакистанский террорист совершил теракт в Кашмире.