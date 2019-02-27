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Ракурс
Украинцы застряли в аэропорту Дели из-за конфликта Индии и Пакистана. Фото: Крапка

Конфликт Индии и Пакистана помешал украинцам вылететь из Дели

27 фев 2019, 16:39
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Украинские граждане застряли в международном аэропорту Дели из-за военного конфликта Индии и Пакистана. В результате обострения противостояния между странами воздушное пространство над Пакистаном закрыто для полетов. Множество рейсов, прибывающих и вылетающих из Дели, задерживаются, включая украинский рейс МАУ PS392.

После получения разрешения на полет борт отправился в Киев по другому маршруту — через Иран и Оман. Альтернативный маршрут позволит обойти закрытые зоны. Об этом сообщают на Facebook-странице авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

В связи с этим самолет прибудет в Киев с большой задержкой в 22.00 по киевскому времени.

Сегодня произошло обострение военного конфликта между Индией и Пакистаном. Пакистанские военнослужащие сбили два индийских военных самолета и взяли в плен одного пилота. Сразу после этого обе страны закрыли воздушное пространство для полетов. Индия привела армию и пограничников вдоль всей границы с Пакистаном в состояние полной боевой готовности.

Источник: Ракурс


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