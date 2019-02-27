Погода в Украине 28 февраля: на территории многих областей существенно потеплеет (КАРТА)

Погода в Украине 28 февраля. Фото: Gandex.RU

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Погода в Украине 28 февраля будет теплой и солнечной. Столбики термометров днем ​​поднимутся до 9−12° тепла в западных и центральных областях, в восточных регионах будет прохладнее 1−3° тепла.

Завтра, 28 февраля, осадки в виде мокрого снега ожидаются только на территории восточных областей и в Закарпатье, в других областях будет солнечно, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 28 февраля будет теплой и солнечной. Температура воздуха ночью составит 0−2° мороза, а днем ​​поднимется до 7−9° тепла.

Во Львове завтра, 28 февраля, также будет солнечно. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​существенно потеплеет до 10−12° выше нуля.

Погода в Днепре 28 февраля будет комфортной. Синоптики прогнозируют ночью небольшие морозы от 1° до 3° ниже нуля, а днем ​​столбики термометров будут показывать 3−5° тепла.

В Одессе в последний день зимы будет тепло и солнечно. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​поднимется до 9−11° выше нуля.

Сильные магнитные бури прогнозируют метеорологи завтра, 28 февраля. Последний день зимы начнется с умеренной геомагнитной бури, во второй половине дня она немного ослабнет до уровня слабой магнитной бури.